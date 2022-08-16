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Сентябрьская бомба Косова: Почему пророки связывают третью мировую войну с Сербией и при чём тут Россия

Сентябрьская бомба Косова: Почему пророки связывают третью мировую войну с Сербией и при чём тут Россия

По словам провидцев, глобальный конфликт между Востоком и Западом начнётся на Балканах. Фото © Shutterstock Сербы — единственный славянский народ, кроме русских, который остался православным, не изменил вере.

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