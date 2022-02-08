Культурология.рф

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Современное искусство: 5 успешных блогеров, у которых было трудное детство

Современное искусство: 5 успешных блогеров, у которых было трудное детство

Социальные сети давно и прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня в интернете есть свои звёзды, которые в славе и популярности ничуть не уступают знаменитостям, добившимся успехов в реальной жизни.

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