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Овечкин ответил на антироссийские заявления хоккеиста Гашека

Овечкин ответил на антироссийские заявления хоккеиста Гашека

Клубы НХЛ не учитывают национальность при выборе игроков, заявил хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в опубликованном 13 сентября интервью газете «Известия», отвечая на политические заявления известного чешского вратаря Доминика Гашека.

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