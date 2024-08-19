Памятный знак «Маяк» установили в Усть-Илимске

В Усть-Илимске открыт памятный знак «Маяк», посвященный ветеранам военно-морского флота. Он расположен на Аллее Славы рядом с памятником в честь пограничников и служит символом уважения к морякам, силы духа и воинского братства, сообщили в администрации города.
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