Памятный знак «Маяк» установили в Усть-Илимске

В Усть-Илимске открыт памятный знак «Маяк», посвященный ветеранам военно-морского флота. Он расположен на Аллее Славы рядом с памятником в честь пограничников и служит символом уважения к морякам, силы духа и воинского братства, сообщили в администрации города.