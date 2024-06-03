FT назвала главные темы переговоров Путина и Си Цзиньпина на встрече в Китае

Путин и Си Цзиньпин на встрече в Китае в середине мая обсудили строительство газопровода «Сила Сибири — 2», увеличение активности китайских банков в России и отказ Китая от участия в конференции по Украине в Швейцарии, узнала FT.
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