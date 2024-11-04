Президентские выборы 2024: предварительные результаты второго тура (LIVE UPDATE)

В Республике Молдова прошел второй тур президентских выборов. 06:00 // По последней обнародованной информации, после обработки 99,46% общего числа бюллетеней зафиксированы следующие результаты: Майя Санду - 55,22% Александр Стояногло - 44,78% 02:20 // По последней обнародованной информации, после обработки 98,78% общего числа бюллетеней зафиксированы следующие результаты: .