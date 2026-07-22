Названы 50 самых влиятельных жителей Барнаула в спортивной сфере

Представлен рейтинг влиятельных персон Барнаула в спорте. Как сообщает "Барнаул/Алтай", в список вошли жители краевой столицы, которые достигли самых высоких результатов в области развития физкультуры и спорта.
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