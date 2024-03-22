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Начало нападения террористов в «Крокусе» попало на видеорегистратор

Начало нападения террористов в «Крокусе» попало на видеорегистратор

Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись с видеорегистратора заснявшего самое начало терракта.  Вооруженные люди выходят из белого «Рено» и начинают стрелять в сторону центрального входа «Крокус сити холла».

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