Начало нападения террористов в «Крокусе» попало на видеорегистратор

Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись с видеорегистратора заснявшего самое начало терракта. Вооруженные люди выходят из белого «Рено» и начинают стрелять в сторону центрального входа «Крокус сити холла».
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