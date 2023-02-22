Ходаковский: “Проблема не в том, что ЧВК перестали получать боеприпасы, а в том, что они стали их получать, как все”

Командир батальона “Восток” Александр Ходаковский в своем телеграм-канале прокомментировал ситуацию со снабжением боеприпасами ЧВК “Вагнер”.
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