Дом по реновации построили на Большой Филевской улице в Москве

В Западном округе Москвы на Большой Филевской улице построили жилое здание для участников реновации. В доме 163 квартиры, в том числе шесть адаптированы для инвалидов, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.
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