Министр спорта РФ Олег Матыцин подверг резкой критике действия уехавшей за рубеж двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, которая публично открестилась от своей службы в армии.
Глава Минспорта отругал Исинбаеву за неуважение к погонам. А разжаловать?
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ИГ
Ирина Голота
..."В свое время она очень гордилась знакомством с министром обороны Сергеем Шойгу и военной формой"... Попользовалась и "вон с пляжу". И таких погононосцев, к сожалению, немало. 🤷
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3 час.
Ольга Арутюнян
Пусть прокомментирует заявление пресс-секретаря МОК "Исинбаева не имела контрактных связей с Российской армией или силовыми структурами и не поддерживала специальную военную операцию на Украине". Если подтвердит, что согласна с этой формулировкой, то вопрос о "майорстве" и представлении России в МОК обнуляется автоматически. Мне лично, очень печально разочаровываться в людях, но увы и ах. Безусловно, выдающаяся спортсменка. К сожалению, люди, достигающие большого успеха, начинают полностью игнорировать усилия тех, благодаря кому в том числе они к этом успеху пришли.
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2 час.
Игорь Костоглод
Эта дура с палкой прилюдно макнула в бочку с дерьмом и минспорта, и МО и самого гаранта, который с неё пылинки сдувал. Столько лет лизали жопу, оказалось, что не ту..нефиг всякий отстой тащить в госдуму и делать из него идола и пример для молодёжи..как она их всех приложила фейсом об тэйбел..когда уже какие-нибудь выводы научатся делать...просто позорище несусветное...отругал он...да ложила она на них всех с прибором...к чему теперь эти ужимки и прыжки..молчали бы уж в тряпочку..
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2 час.
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