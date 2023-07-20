Медвежий угол

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Глава Минспорта отругал Исинбаеву за неуважение к погонам. А разжаловать?

Глава Минспорта отругал Исинбаеву за неуважение к погонам. А разжаловать?

Министр спорта РФ Олег Матыцин подверг резкой критике действия уехавшей за рубеж двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, которая публично открестилась от своей службы в армии.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Голота
...&quot;В свое время она очень гордилась знакомством с министром обороны Сергеем Шойгу и военной формой&quot;... Попользовалась и &quot;вон с пляжу&quot;. И таких погононосцев, к сожалению, немало. 🤷
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3 час.
Ольга Арутюнян
Пусть прокомментирует заявление пресс-секретаря МОК &quot;Исинбаева не имела контрактных связей с Российской армией или силовыми структурами и не поддерживала специальную военную операцию на Украине&quot;. Если подтвердит, что согласна с этой формулировкой, то вопрос о &quot;майорстве&quot; и представлении России в МОК обнуляется автоматически. Мне лично, очень печально разочаровываться в людях, но увы и ах. Безусловно, выдающаяся спортсменка. К сожалению, люди, достигающие большого успеха, начинают полностью игнорировать усилия тех, благодаря кому в том числе они к этом успеху пришли.
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2 час.
Игорь Костоглод
Эта дура с палкой прилюдно макнула в бочку с дерьмом и минспорта, и МО и самого гаранта, который с неё пылинки сдувал. Столько лет лизали жопу, оказалось, что не ту..нефиг всякий отстой тащить в госдуму и делать из него идола и пример для молодёжи..как она их всех приложила фейсом об тэйбел..когда уже какие-нибудь выводы научатся делать...просто позорище несусветное...отругал он...да ложила она на них всех с прибором...к чему теперь эти ужимки и прыжки..молчали бы уж в тряпочку..
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2 час.

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