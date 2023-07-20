Глава Минспорта отругал Исинбаеву за неуважение к погонам. А разжаловать?

ИГ Ирина Голота ..."В свое время она очень гордилась знакомством с министром обороны Сергеем Шойгу и военной формой"... Попользовалась и "вон с пляжу". И таких погононосцев, к сожалению, немало. 🤷

Ольга Арутюнян Пусть прокомментирует заявление пресс-секретаря МОК "Исинбаева не имела контрактных связей с Российской армией или силовыми структурами и не поддерживала специальную военную операцию на Украине". Если подтвердит, что согласна с этой формулировкой, то вопрос о "майорстве" и представлении России в МОК обнуляется автоматически. Мне лично, очень печально разочаровываться в людях, но увы и ах. Безусловно, выдающаяся спортсменка. К сожалению, люди, достигающие большого успеха, начинают полностью игнорировать усилия тех, благодаря кому в том числе они к этом успеху пришли.