World of Warcraft помогла разыскать пропавшую девушку – правда она была этому не осо...

World of Warcraft помогла разыскать пропавшую девушку – правда она была этому не особо радаВ США произошел довольно интересный инцидент: 27 декабря в Огайо пропала 16-летняя девушка – она перестала выходить с близкими на связь.
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