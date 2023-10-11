«Селфи» – это своеобразный автопортрет, который получил новое лицо после появления таких устройств, как мобильные телефоны, планшеты и другие гаджеты.
Виды «селфи»
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«Селфи» – это своеобразный автопортрет, который получил новое лицо после появления таких устройств, как мобильные телефоны, планшеты и другие гаджеты.
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