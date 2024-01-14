Что случилось к этому часу: главные новости дня к 16:00 14 января

Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по городу Санкт-Петербургу в связи с пожаром в поселке Шушары по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК России (злоупотребление полномочиями).
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