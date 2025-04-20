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Наш уютный дом

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Пончики с вареньем на сковороде

Пончики с вареньем на сковороде

Предлагаю вам попробовать замечательные пончики с вареньем. Все кто их пробовал, остались в восторге! Пончики, жаренные на сковороде, получаются нереально пышными, нежными, с небольшой пустотой внутри, которую можно как раз начинить вареньем или джемом.

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