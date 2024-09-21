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Ядерный удар по Лондону мощностью в 750 килотонн

Ядерный удар по Лондону мощностью в 750 килотонн

Какими будут последствия атаки одного блока ракеты «Сармат»?Всего «Сармат», именуемый на Западе «Сатана-2», несет десять таких блоков.

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Комментарии
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А
Александр24
Сомнительно всё это. Вон с хохлами третий год война идёт, а в Киеве по Раде, МО и другим госучреждениям ни одной ракеты не было выпущено. Якобы, всё жалеем &quot;мирных&quot; людей, которые там работают.  Боюсь, пока по Москве не ударят, наши &quot;стратеги&quot; и не пошевелятся.
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2 час.
Игорь Прийма
Согласен с Вами --- именно этих уродов надо уничтожить в первую очередь, а там глядишь и у других желание нанести удар по России исчезнет...
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2 час.
Николай Кучков
Известно,что после ядерной катастрофы в Японии на Фукусиме,японцы сливают радиоктивную воду в Тихий океан,но во Владивостоке станции обнаружения радиоактивности не наблюдают,фон в норме.Поэтому один -два Посейдона на мелкобританию не создадут опасной угрозы для России,Европа конечно вкусит,но ей и поделом,не будут будить русского медведя!!
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1 час.

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