Ядерный удар по Лондону мощностью в 750 килотонн

А Александр24 Сомнительно всё это. Вон с хохлами третий год война идёт, а в Киеве по Раде, МО и другим госучреждениям ни одной ракеты не было выпущено. Якобы, всё жалеем "мирных" людей, которые там работают. Боюсь, пока по Москве не ударят, наши "стратеги" и не пошевелятся.

Игорь Прийма Согласен с Вами --- именно этих уродов надо уничтожить в первую очередь, а там глядишь и у других желание нанести удар по России исчезнет...