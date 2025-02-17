Цифровой аватар: «Ростелеком» представил концепцию нового отчета об устойчивом развитии

«Ростелеком» провел диалог с заинтересованными сторонами, в ходе которого представил результаты социальной деятельности компании за 2023 год и обсудил подготовку отчета об устойчивом развитии (ОУР) за 2024 год.
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