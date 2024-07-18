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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мать Мбаппе о том, что Килиан мечтал о «Реале» с 5 лет: «Прекрасно, что он по-прежнему мечтает и в 25. Он покидает зону комфорта, ему нужен был новый вызов» 

«Ему было пять лет. Тогда я подумала, что он спятил (смеется). Все его кумиры играли там, и он хотел подражать им.

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