Худшая похоронная примета русских: что будет если уронить гроб

Похороны – это особая церемония, с которой связано множество самых разных примет и суеверий. С древних времен жители Руси считали, что семье покойного грозят новые потери, если в день погребения что-то пошло не так, как было запланировано.
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