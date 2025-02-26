В России зреет большая проблема, которая "выстрелит" через три года: Мигранты захватывают целую отрасль

ИД

Ирина Доманская

Эта проблема стреляет уже давно, а не через три года! Врачам, медперсоналу, санитаркам не платят нормальных зарплат, а требуют от них очень много, медикаментов нет, медицинских материалов тоже, в аптеке купила бинт, перевязать после операции руку, пока перевязала он весь развалился! В поликлинику придёшь взять талон, запись на месяц, пока талон получишь помрешь! И самое интересное, куда не коснись, везде во всех сферах бардак! В питании непонятно что, в медицинских услугах тоже, у нас что руки не оттуда растут!? Куда подевались все хозяйства, молочных продуктов в магазинах полно, но ни одной коровы вблизи, везде одна химия, отсюда и все болезни! Вчера показали видео мединститута в Москве, вся аудитория состоит из мигрантов и одна русская девочка сидит! Это нормально!? И что мы хотим!? У нас в селе детский врач сириец, его жена гинеколог, по русски не бум бум!