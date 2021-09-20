«Севастопольэнерго» ввело в работу новое оборудование на подстанции «Терновка»

Работы по увеличению мощности подстанций и установке нового современного оборудования начались на энергообъектах СевастополяРаботы по увеличению мощности подстанций и установке нового современного оборудования начались на энергообъектах Севастополя.
Работы по увеличению мощности подстанций и установке нового современного оборудования начались на энергообъектах СевастополяРаботы по увеличению мощности подстанций и установке нового современного оборудования начались на энергообъектах Севастополя.
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