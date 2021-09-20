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  • Олегун Александрович
    сейчас продают под застройку тех площадку, с коммуникациями 5ти атажки на 45 квартир..мошенни ки..напротив подьезда в...Металлический заб...
  • Олегун Александрович
    да..у нас на Камышовом шоссе 16, то же самое дермо...нарезали придомовую мошенники при правительстве, и распрдали..вм...Металлический заб...
  • Олегун Александрович
    да..у нас на Камышовом шоссе 16, то же самое дермо...нарезали придомовую мошенники при правительстве, и распрдали..вм...Металлический заб...

«Севастопольэнерго» ввело в работу новое оборудование на подстанции «Терновка»

«Севастопольэнерго» ввело в работу новое оборудование на подстанции «Терновка»

Работы по увеличению мощности подстанций и установке нового современного оборудования начались на энергообъектах СевастополяРаботы по увеличению мощности подстанций и установке нового современного оборудования начались на энергообъектах Севастополя.

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