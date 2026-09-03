"Мультикан-8". Производитель не справился с работой? Ветеринар рассказал всё о вакцинах и конкурентах

В середине августа любителей животных потрясла новость: от отечественной вакцины "Мультикан-8" собаки гибнут.
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