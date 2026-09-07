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Лучше, чем у Samsung Galaxy S26 Ultra. Huawei Mate XT 2 получит приватный экран без потери качества

Лучше, чем у Samsung Galaxy S26 Ultra. Huawei Mate XT 2 получит приватный экран без потери качества

Новая технология Huawei должна сохранять качество картинки при включении режима защиты от посторонних взглядов Huawei Mate XT 2 получит более продвинутую технологию защиты экрана от посторонних взглядов, чем Galaxy S26 Ultra.

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