Любопытности и невероятности

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Ещё 8 познавательных фактов о нашем мире для расширения кругозора

Ещё 8 познавательных фактов о нашем мире для расширения кругозора

Почему башня с Биг Беном постепенно превращается в Пизанскую башню, что лучше бодрит — яблоки или кофе, кто моргает чаще — мужчины или женщины? Ответы на эти и другие интересные вопросы ждут вас ниже!Башня Биг Бена понемногу осаждается в рыхлую почву берега Темзы, и через 4000 лет, по подсчетам, Биг Бен будет примерно таким же наклонным, как сегодня — Пизанская башняУтром человек выше, чем вечером, примерно на 1 сантиметрЯблоки обладают куда более мощным пробуждающим эффектом, чем кофеКипящая вода гасит огонь эффективнее, чем холоднаяЖелуди появляются на дубе не раньше, чем ему исполнится 50 летСамое длинное слово во всех языках мира состоит из 189 819 букв и обозначает химический состав титина, самого крупного из известных белков.

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