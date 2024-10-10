Сайт города Алматы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Алматы

93 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    А россиянам это обязательно знать?8 и 10 октября ча...
  • Александр Крылов
    Токаев мутный президент казахов. Решать вопросы с ним о строительстве таких объектов слишком рано.«Это непростой во...
  • Eduard
    Кастрируйте его!Подозреваемого в ...

Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Алматы

Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Алматы

Фермеры Алматинской области и области Абай привезут свою продукцию на ярмарку в Алматы. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, 12-13 октября с 8:00 до 17:00 часов в Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием производителей и фермеров Алматинской области и области Абай.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх