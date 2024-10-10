Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Алматы

Фермеры Алматинской области и области Абай привезут свою продукцию на ярмарку в Алматы. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, 12-13 октября с 8:00 до 17:00 часов в Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием производителей и фермеров Алматинской области и области Абай.