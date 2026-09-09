Франция: Четыре человека получили ранения в результате ножевого ранения после драки, вспыхнувшей на станции Эссо на автомагистрали А16 возле лагеря мигрантов Лун-Пляж в Гранд-Синте, Дюнкерк, в утренние часы 8 сентября.
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