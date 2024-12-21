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Роджер Уотерс: "Орешник" поражает цели, будто осыпая их гроздью орехов

Роджер Уотерс: "Орешник" поражает цели, будто осыпая их гроздью орехов

основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости предположил, что российская гиперзвуковая ракета "Орешник" получила такое название из-за того, что она поражает цель несколькими боеприпасами, словно "осыпая ее гроздью орехов".

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