Роджер Уотерс: "Орешник" поражает цели, будто осыпая их гроздью орехов

основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости предположил, что российская гиперзвуковая ракета "Орешник" получила такое название из-за того, что она поражает цель несколькими боеприпасами, словно "осыпая ее гроздью орехов".
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