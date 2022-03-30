Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Дробышевский
    Были с женой в 2019 г. в Сочи и Адлере. Насмотрелись на этих ребят с гор. А их слова (абхазов) - мы вас резали , реже...В Абхазии не план...
  • Иван
    Заголовок про одно, текст совсем про другое. За такие заголовки можно и серьезно наказать. И наверное нужно!!!Путин предложил к...
  • Алексей Иванчиков
    А зачем им. Это же придется работать. Исполнять законы РФ. Их и так не плохо кормят.В Абхазии не план...

European Heart Journal: обычная вода может снизить риск развития болезней сердца

European Heart Journal: обычная вода может снизить риск развития болезней сердца

Еще один веский повод пить достаточное количество воды.Исследователи из Национального института здравоохранения США выяснили, что поддержание достаточного уровня жидкости в организме может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх