European Heart Journal: обычная вода может снизить риск развития болезней сердца

Еще один веский повод пить достаточное количество воды.Исследователи из Национального института здравоохранения США выяснили, что поддержание достаточного уровня жидкости в организме может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Еще один веский повод пить достаточное количество воды.Исследователи из Национального института здравоохранения США выяснили, что поддержание достаточного уровня жидкости в организме может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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