«Репортеры без границ» заявили о массовой гибели журналистов в Газе

В ходе палестино-израильского конфликта массово гибнут журналисты. Генеральный секретарь международной организации «Репортеры без границ» (RSF) Кристоф Делуар в беседе с газетой El Mundo заявил, что число убитых репортеров за прошедшие полтора месяца ужаснуло его.