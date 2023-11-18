«Репортеры без границ» заявили о массовой гибели журналистов в Газе

В ходе палестино-израильского конфликта массово гибнут журналисты. Генеральный секретарь международной организации «Репортеры без границ» (RSF) Кристоф Делуар в беседе с газетой El Mundo заявил, что число убитых репортеров за прошедшие полтора месяца ужаснуло его.
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