Туристический поток в Горном Алтае вернулся к прежним показателям после спада

Ситуация начала меняться во второй декаде августа Туристическая отрасль Республики Алтай столкнулась со снижением потока путешественников летом 2026 года.
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