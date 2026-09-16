US Interceptor Inventory Took Another Big Hit Last Week, As CBO Pegs War Cost At $38 Billion+ America's already-diminished inventory of air defense interceptor missiles took another significant hit last week, as dozens more were expended to defend US troops in Jordan from an Iranian attack.
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