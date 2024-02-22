Операция ХАМАС против Израиля нарушила планы США по переформатированию Ближнего Востока

БЕЙРУТ (ИА Реалист). Высокопоставленный представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что операция «Буря аль-Акса», начатая базирующимися в Газе группами сопротивления против Израиля, остановила планы США по формированию Ближнего Востока и его будущего.
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