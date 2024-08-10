Выходит замуж? Селена Гомес спровоцировала слух о свершившейся помолвке

Фанаты уверены, что Селена Гомес обручилась с Бенни Бланко. Селена Гомес спровоцировала слух о помолвке Социальные СетиНовое фото, которое 32-летняя Селена Гомес опубликовала на своей страничке в социальной сети, убедило фанатов певицы, что ее любимый — Бенни Бланко — сделал ей предложение, а она ответила ему согласием.