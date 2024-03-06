«Иди в ж@пу!»: Актёр Сергей Селин (Дукалис) порвал текст про «умирающие города России», послал режиссёра и покинул съёмки

Это что за расхристанные времена настали, когда оборзевшие актёры рвут сценарии и посылают подальше Бога съёмочной площадки - его Величество режиссёра?! Тебе дали текст, дали стул - сиди и читай, а потом благодарно расписывайся за дневной гонорар.
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