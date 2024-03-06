Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Иди в ж@пу!»: Актёр Сергей Селин (Дукалис) порвал текст про «умирающие города России», послал режиссёра и покинул съёмки

«Иди в ж@пу!»: Актёр Сергей Селин (Дукалис) порвал текст про «умирающие города России», послал режиссёра и покинул съёмки

Это что за расхристанные времена настали, когда оборзевшие актёры рвут сценарии и посылают подальше Бога съёмочной площадки - его Величество режиссёра?! Тебе дали текст, дали стул - сиди и читай, а потом благодарно расписывайся за дневной гонорар.

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Комментарии
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Андрей
Красава Сергей Селин!. Хватит врать про умирающую провинцию.
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14 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
хватит врать  про умирающие  города и нищету ! с голода никто не пухнет и под заборами в картонных коробках не живут!
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13 час.
Сергей Морозов
Уважуха Селину! Покажите Францию, Германию , Совращенные штаты - у них в столица хдерьмо на улицах
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12 час.

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