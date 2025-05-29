Рубио в беседе с Лавровым приветствовал обмен пленными между Россией и Украиной

Он также повторил призыв Трампа к конструктивному диалогу между Москвой и Киевом Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в телефонном разговоре с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым приветствовал обмен пленными между РФ и Украиной.