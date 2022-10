Продолжаем марофон по сельской музыки америки , начало , часть 1 здесь , часть 2 здесь , 80 Vince Gill 'When Love Finds You' - 1994 Там, где шляпные актеры, такие как Алан Джексон и Гарт Брукс (Alan Jackson and Garth Brooks), предлагали грубую версию мужественности, Винс Гилл (Vince Gill) представлял чувствительную альтернативу, которая оказалась горячим выбором, отличным автором песен и экстраординарным певцом в придачу.