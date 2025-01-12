Володин: требуется не запрет видеоигр, а защита детей от деструктивного контента

Володин напомнил, что за последние годы были несколько случаев нападений учащихся на школьников и учителей — эти действия спровоцировали видеоигры Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в Telegram-канале результаты проведенного им опроса об ограждении детей от деструктивного контента в видеоиграх.