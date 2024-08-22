Как «поймать» северное сияние и сделать красивые снимки: подробная инструкция

Вам не приходило в голову, что все лучшие северные сияния происходят вчера: «Как, разве вы не читали в новостях?» Прочитайте эту статью, и вы существенно повысите свои шансы не только увидеть, наконец, это злосчастное сияние, но и унести качественные фотографии – что не менее сложно.