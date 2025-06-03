Россиян предупредили еще об одной опасности клещей

Укус клеща может спровоцировать аллергию на молоко и мясо, предупредил иммунолог Николай Крючков. Крючков отметил, что долгое время причину появления непереносимости мясных и молочных продуктов не понимали.
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