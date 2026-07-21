Депутат Колесник объяснил, почему Россия повторно не применяет "Орешник" и назвал условие, при котором ракета снова будет выпущена в сторону Украины.
Почему Россия повторно не применяет "Орешник" – людям дали объяснение
Комментарии
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Betahon
Согласен с Журавлевым, депутатом от народа:"И бить по этим заводам нужно нещадно… Поставить ультиматум: не снесут сами, накрыть "Орешником"👎
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1 м.
Влад Владимиров
Пока какой то там Серега Иванов здесь сам себя через латынь обозначает, Ничего хорошего не будет у таких хохлов. У таких просто там умишка не хватает.(((
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4 н.
Влад Владимиров
Природа -мать недаром подобных "Ивановых" определила здесь, увы, как "серых"... Амбиций много, интеллекта-ноль. В душе таких пустоты, т.к. живут они без веры...
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1 н.
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