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Царьград

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Почему Россия повторно не применяет "Орешник" – людям дали объяснение

Почему Россия повторно не применяет "Орешник" – людям дали объяснение

Депутат Колесник объяснил, почему Россия повторно не применяет "Орешник" и назвал условие, при котором ракета снова будет выпущена в сторону Украины.

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Комментарии
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Betahon
Согласен с Журавлевым, депутатом от народа:&quot;И бить по этим заводам нужно нещадно… Поставить ультиматум: не снесут сами, накрыть &quot;Орешником&quot;👎
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1 м.
Влад Владимиров
Пока какой то там Серега Иванов  здесь сам себя через латынь обозначает, Ничего хорошего не будет у таких хохлов. У таких просто там умишка не хватает.(((
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4 н.
Влад Владимиров
Природа -мать недаром  подобных &quot;Ивановых&quot; определила здесь, увы, как &quot;серых&quot;... Амбиций много, интеллекта-ноль. В душе таких пустоты, т.к. живут они без веры...
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1 н.