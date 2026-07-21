Почему Россия повторно не применяет "Орешник" – людям дали объяснение

Согласен с Журавлевым, депутатом от народа:"И бить по этим заводам нужно нещадно… Поставить ультиматум: не снесут сами, накрыть "Орешником"👎

Влад Владимиров

Пока какой то там Серега Иванов здесь сам себя через латынь обозначает, Ничего хорошего не будет у таких хохлов. У таких просто там умишка не хватает.(((