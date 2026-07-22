⚡️ За ночь и утро военные отразили пять атак ВСУ на Севастополь Всего уничтожили восемь вражеских беспилотников.
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⚡️ За ночь и утро военные отразили пять атак ВСУ на Севастополь Всего уничтожили восемь вражеских беспилотников.