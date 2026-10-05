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Царьград

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Снежный апокалипсис накрыл регионы России: Дороги перекрывают, водителей на летней резине разворачивают

Снежный апокалипсис накрыл регионы России: Дороги перекрывают, водителей на летней резине разворачивают

Октябрь принёс большой и крайне неприятный сюрприз сразу нескольким регионам России. Их накрыл настоящий снежный апокалипсис.

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