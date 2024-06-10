Понедельник, 1️⃣0️⃣ июня, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🍦 Всемирный день мороженого 🏬 Всемирный день модерна 🎊День рождения киностудии Союзмультфильм ✍День рождения шариковой ручки 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1807 год - начал свою работу Ижевский оружейный завод - ныне ОАО «Концерн „Калашников“» 📔 1846 год - Шотландец Роберт Томпсон получил патент на пневматические шины 📔 1931 год - Москву и Ленинград соединил первый в СССР фирменный поезд "Красная стрела" 📔 1936 год - в Москве создана крупнейшая студия мультипликационных фильмов "Союзмультфильм" 📔 1940 год - в ходе Второй мировой войны Италия переходит на сторону Германии и объявляет войну Великобритании и Франции 📔 1943 год - в США Милтон Рейнолдс получил патент на шариковую ручки и приступил к её массовому производству 📔 1944 год - в ходе Великой Отечественной войны советские войска начинают наступательную Выборгско-Петрозаводскую операцию.