ТАСС: в Курахово ведутся городские бои

В населенном пункте Курахово Донецкой Народной Республики начались городские бои. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах, украинская сторона предпринимает попытки перемещения туда небольших групп.
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