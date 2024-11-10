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Общественная служба новостей

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ТАСС: в Курахово ведутся городские бои

ТАСС: в Курахово ведутся городские бои

В населенном пункте Курахово Донецкой Народной Республики начались городские бои. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах, украинская сторона предпринимает попытки перемещения туда небольших групп.

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