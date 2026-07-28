Политика как он...
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Политика как она есть

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В Positive Technologies помогли Apple устранить несколько уязвимостей в iOS и macOS

В Positive Technologies помогли Apple устранить несколько уязвимостей в iOS и macOS

Apple выпустила обновления iOS 26.6, iPadOS 26.6 и macOS Tahoe, устранившие 78 уязвимостей. В числе исследователей, чьи находки вошли в релиз безопасности, оказались сразу два эксперта российской компании Positive Technologies (PT).

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