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US State Department Issues Travel Advisory For Caribbean Tourist Destination

US State Department Issues Travel Advisory For Caribbean Tourist Destination

US State Department Issues Travel Advisory For Caribbean Tourist Destination Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, The State Department updated its travel advisory for the Bahamas, highlighting the risk of crime, including sexual assaults, in the Caribbean nation.

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