ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Поссорились на отдыхе с мужем. Как быть ?

Поссорились на отдыхе с мужем. Как быть ?

На пятый день отдыха поссорились. Может и я виновата , просто стало раздражать что муж постоянно пьет.

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Комментарии
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Майя Maja
Муж-то, видимо давно страдал минимум как &quot;пятничным&quot; запоем? А это очень быстро создает стойкий образ жизни, стержнем которой становятся выпивки. Не собраться в пятницу для компании становится просто невозможно. Этот ритуал оказывается в центре бытия, становится самоцелью. Человек уже стремится именно к этому: не пойдет в театр, не останется дома с близкими. А тут его &quot;заставили&quot; куда-то лететь, да еще и менять свой привычный образ жизни и мышления?! Стресс.. Опять надо пить, тем более есть что выбирать, в каком количестве и на что... (мне жена внушала так долго, что мы едет на море отдыхать). Вот такая ассоциация:  отдых тире алкоголь тире счастье)) Возникает порочный круг. Вроде бы и не пьяница, работает, устает, пьет &quot;с устатку&quot;, а месяцами, годами жена и дети не видят трезвых глаз отца семейства. Все планы откладываются, отношения ломаются, близость исчезает...  Эх... Прилетите домой, к врачу его, к врачу....
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