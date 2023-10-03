Поссорились на отдыхе с мужем. Как быть ?

Майя Maja

Муж-то, видимо давно страдал минимум как "пятничным" запоем? А это очень быстро создает стойкий образ жизни, стержнем которой становятся выпивки. Не собраться в пятницу для компании становится просто невозможно. Этот ритуал оказывается в центре бытия, становится самоцелью. Человек уже стремится именно к этому: не пойдет в театр, не останется дома с близкими. А тут его "заставили" куда-то лететь, да еще и менять свой привычный образ жизни и мышления?! Стресс.. Опять надо пить, тем более есть что выбирать, в каком количестве и на что... (мне жена внушала так долго, что мы едет на море отдыхать). Вот такая ассоциация: отдых тире алкоголь тире счастье)) Возникает порочный круг. Вроде бы и не пьяница, работает, устает, пьет "с устатку", а месяцами, годами жена и дети не видят трезвых глаз отца семейства. Все планы откладываются, отношения ломаются, близость исчезает... Эх... Прилетите домой, к врачу его, к врачу....