26.02.22==Алина Кабаева вывела на чистую воду обидчиков Камилы Валиевой:

Алина Кабаева вывела на чистую воду обидчиков Камилы Валиевой: "Отвратительно"Олимпийская чемпионка отметила мужество фигуристки, с которым она переносит скандал Алина Кабаева впервые прокомментировал скандал с Камилой Валиевой на Играх в Пекине.