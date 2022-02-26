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26.02.22==Алина Кабаева вывела на чистую воду обидчиков Камилы Валиевой:

Алина Кабаева вывела на чистую воду обидчиков Камилы Валиевой: "Отвратительно"Олимпийская чемпионка отметила мужество фигуристки, с которым она переносит скандал Алина Кабаева впервые прокомментировал скандал с Камилой Валиевой на Играх в Пекине.

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