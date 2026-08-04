⚡️В Крыму задержали работавшего на СБУ россиянина, организовавшего изготовление с помощью 3D-принтеров элементов БПЛА и сборку дронов ЦОС ФСБ.
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⚡️В Крыму задержали работавшего на СБУ россиянина, организовавшего изготовление с помощью 3D-принтеров элементов БПЛА и сборку дронов ЦОС ФСБ.