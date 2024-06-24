Депутат о продаже Родины мигрантам: Это не бардак, а умысел и коррупция

Галина Друзина

Выслать всех мигрантов вместе с семьями, лишить гражданства и разогнать все диаспоры - это вообще рассадник преступности. А так одни разговоры и ничего не делается, ну выслали 10 - 15 мигрантов, а надо высылать тысячами, иначе толку не будет.