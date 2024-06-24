# Чернильница В последнее время мы с вами довольно часто слышим о задержаниях разнообразных коррупционеров, так или иначе связанных с миграционными потоками.
Депутат о продаже Родины мигрантам: Это не бардак, а умысел и коррупция
Комментарии
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Ольга
Доколе?😡
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16 час.
Галина Друзина
Выслать всех мигрантов вместе с семьями, лишить гражданства и разогнать все диаспоры - это вообще рассадник преступности. А так одни разговоры и ничего не делается, ну выслали 10 - 15 мигрантов, а надо высылать тысячами, иначе толку не будет.
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16 час.
Астон Мартин
подселение граждан с чужеродной культурой - это тоже самое как подселение в личную квартиру чужих людей ,которые будут выживать хозяев квартиры , по сути одно и тоже ,это гнусная и подлая суть мигрантской политики
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16 час.
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